L’economia in provincia Frena l’inflazione nel 2023

Rallenta l’inflazione in provincia, grazie soprattutto alla riduzione dei costi relativi ai beni energetici. Un sospiro di sollievo per aziende e famiglie anche se solo parziale, dato che i prezzi per gli altri beni e servizi rimangono al di sopra della media. È la fotografia che emerge dall’analisi degli indici Istat dei prezzi al consumo per il capoluogo di Forlì ed estendibile all’intera provincia, elaborata dalla Camera di commercio della Romagna e relativa ai primi tre mesi dell’anno.

Sebbene a marzo l’inflazione risulti scesa al +7,6%, permangono infatti le tensioni al rialzo nel comparto dei beni alimentari non lavorati e dei servizi. "L’inflazione in calo è sicuramente una buona notizia, che dà respiro ad aziende e famiglie – commenta Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna –; tuttavia occorre considerare che questa è dovuta principalmente alla riduzione dei prezzi dei beni energetici, che si traducono, in buona sostanza, in quella delle tariffe di luce e gas. Rimangono relativamente alti, quindi, i prezzi dei beni di consumo, facenti parte del cosiddetto ’carrello della spesa’, e soprattutto di quelli di cui le persone hanno maggiormente bisogno, ovvero i prodotti alimentari. In questo scenario, inoltre, si assiste a una lieve accelerata dei prezzi dei servizi, dovuta principalmente alla crescita di quelli per l’abitazione e turistici".

Stando ai numeri dei primi tre mesi del 2023, la variazione media dell’indice dei prezzi al consumo, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, è stata pari a +9,1%, superiore a quella regionale e nazionale. Il trend mensile decrescente - dal +10,7% annuo di gennaio al +9,1% di febbraio fino al +7,7% di marzo - evidenzia il progressivo rallentamento dei prezzi, già visibile verso la fine del 2022, dopo un anno contraddistinto da incrementi molto elevati.

Variazioni tutt’altro che omogenee. Il maggior incremento medio tendenziale dei prezzi nel periodo di riferimento riguarda il gruppo ’abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili’ (+24,4%), e in particolare la voce ’elettricità, gas e altri combustibili’ che rappresenta la principale componente del forte incremento dei prezzi nel 2022: l’aumento ’storico’ nel mese di ottobre (+142,9%) è diminuito fino al +15,3% nel mese di marzo. Altre variazioni medie rilevanti hanno riguardato prodotti alimentari e bevande analcoliche (+12,6%), ricettività e ristorazione (+8,7%), mobili e articoli per la casa (+8,7%), abbigliamento e calzature (+6,2%), ’trasporti’ (+5,2%). L’inflazione acquisita per il 2023, cioè la variazione media dell’indice ipotizzata per l’anno, risulta pari al +4,9%. In ultimo, la variazione media dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati nei primi tre mesi del 2023, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ha registrato il +8,6%.