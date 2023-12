L’economia paziente e le eccellenze

Si tiene questa sera alle 20.30 nella sede di via Alpi l’assemblea annuale di Confartigianato Federimpresa Cesena sul tema “L’eccellenza non basta. L’economia paziente che serve all’Italia”, titolo del saggio di Paolo Manfredi, che sarà ospite dell’incontro e condividerà l’analisi e le proposte operative contenute nel suo libro. L’autore si occupa da oltre vent’anni del rapporto tra digitale, sistemi territoriali e pmi. È consulente per la trasformazione digitale e responsabile del Progetto Speciale Pnrr di Confartigianato Imprese, e co-founder e responsabile di impatto di Upskill4.0 Società Benefit. L’incontro verrà aperto dal segretario di Confartigianato cesenate Stefano Bernacci (nella foto).