L’educazione finanziaria a misura di ragazzi

Si è concluso con successo l’evento di educazione finanziaria rivolto alle nuove generazioni e ideato dalla Fondazione Lungarini che lo scorso venerdì ha coinvolto oltre 20 famiglie e più di 30 bambini dai 6 ai 14 anni presso il Parco Giochi Rio Marano. La Fondazione Lungarini ha trasformato l’educazione finanziaria in un’avventura ludica, proposta nella veste di una ‘caccia al tesoro educativa’ che ha permesso ai partecipanti di scoprire concetti di risparmio e gestione consapevole delle risorse attraverso il gioco. Tutti hanno avuto accesso gratuito alle attrazioni del Parco Giochi Rio Marano e hanno ricevuto il kit esclusivo ‘Super Oreste’ contenente materiali educativi, gadget e una mini-guida al risparmio illustrata. I riscontri raccolti durante l’evento hanno evidenziato l’apprezzamento per l’approccio innovativo che unisce divertimento e apprendimento. "Crediamo fermamente che i bambini apprendano meglio quando si divertono - ha commentato Daniele Lungarini - Il successo di questo evento ci conferma che un bambino che comprende oggi il valore del risparmio sarà un adulto più consapevole domani". L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Fondazione per la promozione dell’educazione finanziaria fin dalla giovane età, rappresentando un modello replicabile per future attività. Il prossimo appuntamento è venerdì 18 luglio alle 18 ancora presso il parco giochi di Rio Marano.