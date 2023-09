Lega-Castorri, è scontro su via Sacchi

Botta e risposta tra la Lega e l’amministrazione comunale sullo stato in cui versa via Sacchi, nel cuore del centro storico. "E’ da parecchio tempo - sottolinea il consigliere della Lega Enrico Sirotti Gaudenzi - che i residenti sollecitano il ripristino di una strada completamente dissestata a causa di ripetuti lavori che hanno compromesso il manto con i conseguenti rischi per chi la percorre con ogni mezzo. Nel dicembre 2022 presentai un’interrogazione per sapere se fossero stati programmati interventi di sistemazione. Castorri rispose, appunto, che nella successiva primavera il manto stradale sarebbe stato ripristinato da Hera con supervisione dei tecnici comunali e che non ci sarebbero stati ‘ritardi rispetto alla programmazione originaria’. Purtroppo, non è andata così. Abbiamo aspettato finché non è stata pubblicata, nei giorni scorsi, la lista delle strade cesenati che andranno ‘sotto i ferri’. Tra queste, via Sacchi non è compresa. Di qui, una nuova interrogazione per capire se si tratti di una dimenticanza oppure se l’intervento promesso sia stato rimandato"".

La replica è arrivata poche ore dopo, a firma dello stesso assessore ai lavori pubblici Christian Castorri: "L’intervento, che realizzerà Hera con la sorveglianza dei tecnici comunali, a completamento dei lavori di bonifica delle condotte di acqua e gas, inizialmente era stato programmato per la scorsa primavera, ma sappiamo bene cosa è accaduto a maggio, coi catastrofici eventi che hanno coinvolto il nostro territorio. L’intervento è stato dunque riprogrammato entro l’inverno. In ogni caso, in riferimento alla lista delle strade che andranno ‘sotto i ferri’ la Lega ha fatto confusione: i lavori in oggetto infatti non hanno nulla a che vedere con la programmazione a cui si fa riferimento, considerato che in questo caso parliamo di un intervento di Hera e non del Comune".