Lega contro l’assessora "Progetti utili, un mistero"

"Altro che cambio di passo sul welfare. Dopo le incredibili dichiarazioni apparse domenica sulla stampa, l’assessore Carmelina Labruzzo sembra più propensa a soffiare sul fuoco della strumentalizzazione ideologica che a dare risposte efficienti e efficaci sul piano sociale attraverso un nuovo modello di welfare".

L’attacco è del gruppo consiliare della Lega guidato da Antonella Celletti.

"All’inizio - affermano i consiglieri – la giunta Lattuca aveva fatto credere che tra i suoi obiettivi ci fosse quello di superare l’assistenzialismo pubblico permanente e generalizzato, che deprime le capacità e la responsabilità dell’individuo e che ormai ha un peso insostenibile per la comunità, per passare ad un modello di welfare grazie al quale riceve chi ha effettivamente bisogno, anche temporaneamente, ma chi può svolgere attività lavorative è sollecitato a farlo, attraverso percorsi formativi, rendendosi autonomo e liberando risorse preziose e sempre più scarse a vantaggio dei veri fragili. Un obiettivo che condividevamo perché nella stessa ottica in cui si muove la riforma del reddito di cittadinanza del Governo Meloni. A smentire i buoni propositi della Giunta, ci ha pensato Labruzzo con le sue esternazioni. Chi non riceverà più il reddito sono solo le persone occupabili con un’età compresa tra i 18 e i 59 anni. Il reddito non verrà tolto a chi non è attivabile al lavoro, a chi ha più di 60 anni e ai nuclei famigliari con disabili e minori. Quindi, dove sta lo scandalo? Da mesi sono note le nuove regole, ma Labruzzo sembra cadere dalle nuvole, sollevando seri dubbi sull’effettiva predisposizione dell’assessore ad occuparsi con capacità manageriali e pragmatismo dello sconfinato e difficile settore del welfare".

"Nel mare magnum dell’assistenzialismo pubblico in salsa cesenate – prosegue la Lega – è difficile comprendere quali siano i veri bisogni e non si è mai capito se e quanti percettori di reddito di cittadinanza svolgessero seriamente e concretamente i previsti progetti utili alla comunità. Labruzzo afferma oggi che sono 310 i soggetti che a Cesena perderanno il reddito di cittadinanza: quindi 310 persone che possono entrare nel mondo del lavoro, essere adeguatamente formate e ritrovare autonomia e ruolo sociale. L’assessore io ne esalta la ‘fragilità’, ritenendo che debbano rimanere inchiodate al limbo dell’assistenzialismo. Una visione sconcertante che contrasta con l’obiettivo di un ‘welfare circolare e di comunità’ per contrastare la marginalità".