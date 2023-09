Lega: "Diverse situazioni destano preoccupazione"

Nella gestione del post-alluvione da parte dell’amministrazione comunale cesenate ci sono ancora diversi punti non chiariti: è quanto lamenta il gruppo consiliare della Lega che ha preparato due interrogazioni.

"L’audizione dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile di giovedì scorso, in commissione Alluvione, non è risultata soddisfacente, tantomeno esauriente – affermano in una nota i consiglieri del Gruppo Lega, Antonella Celletti, Fabio Biguzzi, Enrico Sirotti Gaudenzi, Beatrice Baratelli – . Contestualmente continuano a destare preoccupazione diverse situazioni che permangono in aree periferiche e cittadine. Pensiamo, per esempio, all’area di Sant’Andrea in Bagnolo secondo quanto emerge dai filmati e dalle immagini pubblicati sulla pagina Facebook del ‘Comitato alluvionati’ che confermano l’apprensione rappresentata dai residenti della frazione in una lettera aperta indirizzata nell’agosto scorso alla Giunta Lattuca. C’è poi il gigantesco cumulo di rifiuti, legname e sterpaglia presente nei pressi del Carisport, che certo non è pensabile possa rimanere lì ancora per molto".