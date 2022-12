Lega: "La sanguinosa rissa in stazione del giorno di Natale non è un caso isolato"

"La sanguinosa rissa in stazione del 25 dicembre non è un caso isolato ma l’ultimo di una lunga serie di episodi gravi e preoccupanti". È il commento dei consiglieri comunali della Lega Antonella Celletti, Fabio Biguzzi, Enrico Sirotti Gaudenzi, Beatrice Baratelli. "La situazione di degrado dell’area stazione perdura da anni - continuano i consiglieri - ma Lattuca mostra indifferenza, dando per scontato che quella zona sia ‘critica’ e ‘talvolta mal frequentata’. Un atteggiamento più che sconcertante se esibito da un sindaco".

"Ma non ci stupiamo - continua la lega -, il principio cardine che sembra guidare Lattuca in ogni occasione è quello di non cambiare mai idea su nulla, neppure davanti a evidenti svarioni e, contestualmente, di ignorare e svilire qualunque opinione o proposta in grado di minare le sue decisioni granitiche. Di qui, il trattamento di rifiuto pregiudiziale riservato non solo alle opposizioni che legittimamente criticano l’operato della Giunta, ma anche a tanti cesenati che hanno osato segnalare qualcosa che non va in città. Chi non cambia mai idea, non cambierà mai nulla. L’assessore Ferrini, poi, sembra non essere ancora riuscito a oltrepassare gli stretti ambiti di azione in cui il sindaco l’ha confinato. Insicurezza e degrado della città ne sono uno degli esempi più evidenti".

"Purtroppo il grave problema della sicurezza a Cesena e soprattutto alla stazione non si risolve con 4 battute e qualche stiracchiata bugia - sostiene poi il Movimento 5Stelle -, la verità è una: il problema sicurezza non viene considerato un problema; ancor meno il grave danno di immagine per la città. Non ci si può certo rassegnare e si deve pensare alla sicurezza dei cittadini che arrivano in stazione e che si trovano davanti una situazione a dir poco critica; così come quelli che ci vivono".