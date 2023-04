Lega, nuovo segretario provinciale "Subito al lavoro per le comunali"

di Andrea Alessandrini

Enrico Sirotti Gaudenzi, 48 anni, avvocato cesenate, consigliere comunale dal 2019, è stato eletto per acclamazione nuovo segretario della Lega di Forlì-Cesena. Succede alla forlivese Andrea Cintorino.

Sirotti Gaudenzi, dovrà portare il partito e l’alleanza di centrodestra verso le comunali del 2024. è un compito che lapreoccupa?

"Ho assunto una grande responsabilità con spirito di servizio e per il bene del nostro territorio, sapendo di poter condividere questa nuova, stimolante impresa con una squadra eccellente".

Il cantiere per la coalizione a Cesena è già stato aperto?

"Le comunali ci saranno tra un anno e ci siamo messi all’opera per preparare un’alternativa credibile in quei comuni dove governa il centrosinistra, come a Cesena, dove l’alternanza è vitale per rispondere alle necessità dei cittadini".

Fratelli d’Italia è primo partito ma nel territorio è più radicata la Lega. A chi spetta tenere in mano il pallino nelle trattative per far nascere l’alleanza?

"Il lavoro è e dovrà essere di squadra, e ciascuno dovrà offrire il proprio contributo alla causa".

Il candidato sindaco per Cesena potrebbe uscire dal novero dei consiglieri della Lega?

"Il candidato dovrà essere scelto dalla coalizione e potrebbe essere anche un personaggio non legato al mondo dei partiti".

A Cesena la Lega non ha sede. "Ma siamo presenti e ben visibili ovunque: in consiglio comunale, in città, nei banchetti, nei quartieri".

Con Lattuca non vi prendete proprio.

"Il sindaco non si comporta come sindaco di tutti e mantiene un atteggiamento sprezzante che non aiuta il confronto".

Il candidato sindaco di centrodestra del 2019 Rossi ha affermato che sarebbe bello se in consiglio comunale ci fosse unità tra maggioranza e opposizione.

"Una valutazione bizzarra se espressa da chi è stato candidato in una coalizione alternativa alla sinistra, e che sembra disegnare più una sorta di dittatura piuttosto che una democrazia".

Sarebbe un problema se FdI assumesse a Forlì nel 2024 il ruolo della Lega nel 2019, primo partito della coalizione?

"Non mi pongo il problema, mi sembra prematuro. L’importante è competere per confermare il buon governo della giunta di centrodestra".

In caso di vittoria del centrodestra e di Zattini bis chiederete la conferma dei due assessori della Lega?

"Hanno lavorato molto bene, quindi auspicherei la loro riconferma".

La Lega è favorevoli ad allargare la coalizione forlivese a Italia Viva?

"Le nostre porte sono sempre aperte, ma l’allargamento a Italia viva è un’ipotesi futuribile che in ogni caso compete alla segreteria regionale".

Morrone aveva lanciato l’idea di una lista civica con i rappresentanti dei quartieri. Si farà?

"Siamo all’opera con grande impegno nei quartieri per dare voce e sempre maggiore importanza ai cittadini".