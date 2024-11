Legacoop esce da ‘X’: "Clima pessimo"

Prima l’attacco di Elon Musk ai giudici italiani che hanno bocciato l’azione del governo sui migranti in Albania. Poi la ferma reazione del presidente Mattarella: "L’Italia è un grande paese democratico e sa badare a se stesso nel rispetto della sua Costituzione". A seguire l’insofferenza di molti per le scelte politiche del magnate americano cooptato nella squadra di governo di Trump. Come molti altri, Legacoop Romagna ha quindi deciso di chiudere il proprio account su X, il social (ex Twitter) ora di proprietà di Elon Musk. Gli oltre duemila follower di Legacoop Romagna su X sono stati informati con un ultimo post, che li invita a seguire gli aggiornamenti dell’associazione sul sito web www.legacoopromagna.it.

Legaccop informa che la sua presenza social era già stata prevista dal nuovo piano di comunicazione 2025, ma è stata accelerata dal "peggioramento del clima imposto dalla nuova proprietà guidata dal multimiliardario Elon Musk".

"Nel giro di poco tempo - spiega il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi (foto) - X è passato da luogo di conversazione a teatro di conflitto verbale continuo e violento. Non c’è stato un episodio specifico che ci ha convinto, semplicemente abbiamo deciso di non spendere più alcun tipo di energia per una piattaforma che non soddisfa gli standard minimi di verifica e controllo dei contenuti. Ovviamente si tratta di un piccolo gesto simbolico, che però si unisce a quelli di tante autorevolissime organizzazioni a livello mondiale, preoccupate come noi dalla deriva inquietante che i meccanismi della libertà di informazione assumono nelle mani di un piccolo gruppo di magnati miliardari che decidono i destini del mondo. Siamo convinti che questo sia contrario non solo ai principi cooperativi, ma a quelli di un sano confronto democratico".