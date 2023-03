Legacoop nazionale Entrati Lucchi e Benedetti

C’è anche tanta Romagna negli organi nazionali di Legacoop, realtà della quale Simone Gamberini è appena diventato il nuovo presidente. La nomina è avvenuta al termine del congresso che si è svolto all’Auditorium della Musica di Roma. Gamberini, 49 anni, bolognese, proviene da Coopfond, di cui era direttore generale dal 2020.

"Le questioni affrontate dal congresso — ha commentato il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi — attraversano il tessuto economico e sociale: dalla difficoltà a reperire personale, alla necessità di retribuire meglio cooperatori e soci, grazie a un nuovo patto con gli enti locali, che valorizzi l’importanza dei servizi che organizziamo nel territorio, fino alla volontà di costruire, attorno al Pnrr, un nuovo piano strategico di sviluppo del Paese. Ma il Congresso ci ha anche valorizzati, con un aumento della presenza negli organismi di direzione nazionale". Simona Benedetti, coordinatrice territoriale di Forlì-Cesena, ha invece ripercorso le priorità su cui lavorare: "Dobbiamo riaffermare il nostro ruolo e la nostra natura, generativa di sviluppo, crescita e partecipazione. In particolare le cooperative sociali non possono essere considerate solo come gestrici di servizi: siamo preoccupati per i tagli alla sanità, ancora di più perché riguarderanno i servizi sociosanitari essenziali".

I componenti romagnoli della direzione nazionale di Legacoop sono: Paolo Lucchi, Romina Maresi, Giorgia Gianni, Simona Benedetti, Elena Zannoni, Stanislao Fabbrino, Linda Errani, Luca Panzavolta, Marco Nannetti, Alberto Armuzzi, Massimiliano Mazzotti, Federica Protti, Monica Fantini, Maurizio Pelliconi, Corrado Pirazzini, Massimo Gottifredi, Cristian Maretti.