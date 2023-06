Legacoop, raccolta fondi per i lavoratori

Sono molti i lavoratori delle cooperative che hanno subìto danni a causa dell’alluvione. A molte famiglie serve anche un’auto per recarsi la lavoro. Per questo Legacoop Romagna ha fatto partire una raccolta fondi originale per fare confluire i contributi volontari delle associate, circa 380 imprese nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, che a loro volta organizzano oltre 300mila soci e danno lavoro a circa 24mila persone.

La particolarità è che i soci e i lavoratori beneficiari saranno segnalati direttamente dalle cooperative in cui operano. Basterà un’autocertificazione. Le domande saranno vagliate da una commissione. "Saranno le cooperative delle persone colpite, quindi, a decidere come devolvere quanto raccolto, ai propri soci e lavoratori — dichiara il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi —. L’iniziativa è nata al fine di garantire un sostegno economico diretto ai cooperatori e alle cooperatrici più in difficoltà".