Legacoop Romagna, giovedì Lucchi diventa presidente

Giovedì 2 febbraio sarà il gran giorno di Paolo Lucchi, 58 anni, ex sindaco di Cesena dal 2009 al 2019, che diventerà presidente di Legacoop Romagna. A dieci anni dalla nascita, avvenuta nel 2013, Legacoop Romagna si presenta al suo terzo congresso all’Almagià di Ravenna, dove dalle 9,30 di giovedì si riuniranno i delegati delle circa 380 imprese associate, in rappresentanza di un mondo che dà lavoro a circa 24mila persone, con un fatturato che supera i 6 miliardi e oltre 300 mila posizioni associative (incluse tutte le tipologie di soci: lavoratori, produttori e consumatori) nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Il candidato indicato dalla direzione di Legacoop Romagna a seguito di apposita consultazione è Paolo Lucchi, attuale amministratore delegato di Federcoop Romagna.S terrà la relazione del presidente uscente Mario Mazzotti, seguiranno il dibatittito, le presentazioni delle nuove cooperative associate uscite dal concorso Coopstartup e le votazioni per il rinnovo degli organi associativi. Mazzotti non si ripresenterà, in ossequio al regolamento che prevede l’incandidabilità alla carica di presidente di Legacoop per i pensionati.

Saranno tanti i temi che entreranno a fare parte del dibattito congressuale di Legacoop Romagna, visto il particolare momento storico ed economico, segnato dal conflitto in Ucraina, dai rincari delle materie prime e dall’inflazione. Difficoltà a reperire personale, aumento dei redditi, sostenibilità, welfare, innovazione, infrastrutture, riforma istituzionale, promozione cooperativa e identità di genere: queste le priorità per i prossimi anni indicate dal documento congressuale di Legacoop Romagna.