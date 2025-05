Legacoop Romagna sulle fiere:: "Un polo tra Rimini, Cesena e Forlì"

Fare passi in avanti verso un’aggregazione delle Fiere di Rimini, Forlì e Cesena è "un auspicio non solo del presidente della Camera di commercio della Romagna Carlo Battistini (nella foto)". Anche di Legacoop Romagna, che afferma di sostenerlo "molti anni". "Le strutture fieristiche – argomenta Legacoop Romagna – sono nate storicamente come strumento di supporto al sistema economico romagnolo, ma poi c’è stata una evoluzione-selezione delle società fieristiche che ne ha ridotto il numero, ponendo alcune delle stesse in una posizione privilegiata, sia per i vantaggi determinati dalla collocazione geografica e logistica, sia per la capacità di attrarre investimenti".

"In Romagna – prosegue Legacoop Romagna – la fiera di Rimini è tra le più importanti a livello europeo ed è naturale e giusto che tutti lavoriamo nella stessa direzione. Vale a dire creare una aggregazione organizzativa romagnola, capace di valorizzare ulteriormente Rimini, ricavando per Cesena e Forlì spazi sinergici in ambiti che si integrino al meglio con la realtà rivierasca". "Non si tratta – osserva sempre Legacoop Romagna – di nulla di straordinario: la fiera di Cesena, organizzando Macfrut a Rimini, ha raggiunto il duplice risultato di far crescere dimensionalmente la propria manifestazione identitaria, utilizzando i proventi prodotti da questa scelta per riqualificare in modo considerevole la propria area fieristica. Lo stesso potrebbe accadere per Forlì se, a seguito della trasformazione della Sala Europa e del palazzo Sme in un punto centrale per la convegnistica, si concretizzasse la sinergia con Rimini e con Cesena.

"La rotta – conclude Legacoop Romagna – insomma è segnata è l’auspicio delle cooperative è che non riaffiorino le stesse polemiche che a suo tempo hanno rallentato l’evoluzione della fiera di Cesena e che da sin troppo tempo stanno bloccando le prospettive di cambiamento necessario per quella di Forlì".