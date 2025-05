Legalità e lotta alle mafie, interverrà il magistrato Maresca

Il tema della legalità e della lotta alla mafia, è l’argomento centrale dell’incontro organizzato dalla Uil che si tiene oggi pomeriggio al Palazzo del turismo Primo Grassi di Cesenatico. Il processo Radici, che vede sul banco degli imputati degli uomini legati alla ‘ndrangheta calabrese, che negli anni scorsi hanno rilevato bar, ristoranti, alberghi e pasticcerie, ha mostrato come ogni tessuto sociale ’ricco’ possa essere vittima di infiltrazioni malavitose. Oggi la malavita prospera anche in quei contesti sociali sani nei quali prova ad insinuarsi, tuttavia gli anticorpi in Romagna e a Cesenatico ci sono, visto che gli imprenditori ed il sindaco Matteo Gozzoli di Cesenatico, hanno avuto il coraggio di parlare e raccontare tutti i movimenti strani al prefetto e alle forze dell’ordine. La Uil di Cesena da anni denuncia una situazione che deve fare prendere atto, anche da parte delle associazioni di categoria, che le aziende legate al turismo sono a rischio, se non ci sono tali reazioni. Quella di oggi vuole essere una iniziativa a sostegno della legalità nel nostro territorio, un dibattito con proposte per rilanciare un’azione sinergica e condivisa che faccia della nostra riviera una diga dove la malavita non passi. Interverranno il magistrato Catello Maresca, il presidente nazionale di Ital Uil Giuliano Zignani, il segretario regionale della Uil Marcello Borghetti, il segretario generale della Uil Trasporti nazionale Marco Verzari, il segretario della Uil di Cesena Paolo Manzelli, i sindaci Matteo Gozzoli di Cesenatico e Nicola Cesari di Sorbolo-Mezzani, per un momento di approfondimento e di analisi delle azioni da mettere in campo a sostegno delle forze dell’ordine e della legalità in riviera. L’incontro è aperto al pubblico.

g.m.