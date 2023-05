Legalità ed inclusione, studenti di scena in piazza

Ieri mattina piazza Borghesi ha accolto tutte le classi quinte della scuola Primaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Savignano per la conclusione del progetto del ’Consiglio comunale dei Ragazzi’, per l’anno scolastico in corso. Fin dalla prima mattina gli studenti hanno svolto attività di ’orienteering’ in centro storico con prove sul tema della legalità. Le attività, svolte a gruppi e con spirito di competizione, solidarietà e fair play, si sono concluse con la consegna di un riconoscimento a tutti i 150 ragazzi e ragazze. A conclusione i bambini hanno recitato poesie e canti.

Ha detto la professoressa Teresa Casalaspro, coordinatrice del progetto: "La caratteristica del percorso di quest’anno scolastico è stato il lavoro di squadra che hanno svolto tutti gli insegnanti di quinta. Il lavoro è stato svolto in sinergia e con un unico obiettivo da raggiungere: l’inclusione". Ha aggiunto il sindaco Filippo Giovannini: "Il nostro centro storico ospita sempre più spesso la scuola e i giovani. Le piazze sono accoglienti e con la bella stagione mostrano ancora di più la loro bellezza. Abbiamo voluto che questi spazi fossero sempre più di tutti e la presenza dei ragazzi, dei loro genitori e degli insegnanti ci ha regalato un bellissimo momento di comunità".

Il momento si è svolto nel solco del percorso di Educazione alla cultura della legalità che ha impegnato gli alunni per tutta la prima parte dell’anno scolastico. Dalla lettura di libri mirati e dalle attività diversificate svolte a scuola, sono scaturiti scritti, disegni, rappresentazioni teatrali e canti.

Ermanno Pasolini