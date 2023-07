Legambiente e ’Spiagge Pulite’, i volontari diventano spazzini

A Cesenatico fa tappa ’Spiagge e pulite’, l’iniziativa di Legambiente per rimuovere lungo i litorali e in mare, tutti i tipi di rifiuti, a partire da plastica, nylon, gomma e derivati, bicchieri monouso, sacchetti, sportine e altri inquinanti. L’appuntamento a Cesenatico è per questa mattina, a partire dalle 10, per la pulizia della spiaggia libera dei ’Diamanti’ nella zona di Cesenatico Levante Boschetto.

La campagna di Legambiente vedrà in azione volontari di ogni età ed il motto di questa 33ª edizione è ’Chi ama la spiaggia, la tratta con i guanti’. Tutti possono partecipare e contribuire a pulire le spiagge.

"L’impegno attivo di Legambiente a favore della tutela dell’ambiente - dice Francesco Occhipinti, presidente di Forlì-Cesena dell’associazione -, è testimoniato da interventi concreti sul nostro territorio. Tra questi, l’iniziativa ’Spiagge pulite’ per sensibilizzare adulti, ragazzi e bambini sull’importanza della pulizia dei nostri mari e delle nostre coste. Combinando la passione per la natura con la volontà di contribuire all’educazione per l’ambiente, i volontari che aderiscono all’iniziativa, armati di guanti e sacchetti (foto), ogni anno danno il loro contributo per liberare da plastica e rifiuti alcune decine delle più belle spiagge italiane. L’iniziativa di sabato è aperta a tutti coloro che intendono svolgere un’attività virtuosa per togliere dal mare e dalla battigia i rifiuti spiaggiati, specialmente la plastica e micro plastica che risultano pericolose per i pesci e le tartarughe marine, ma anche per l’inquinamento dei mari. Saremo noi a consegnare i guanti ed i sacchi per raccogliere in sicurezza". L’iniziativa è patrocinata dal Comune.

Giacomo Mascellani