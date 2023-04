Legambiente raccolti 30 sacchi e 10 quintali di rifiuti abbandonati

A Savignano grazie all’iniziativa indetta dalla consulta del quartiere Valle Ferrovia e alla collaborazione dei volontari di Legambiente domenica 16 sono stati raccolti una trentina di sacchi di rifiuti abbandonati, per un totale di dieci quintali. Dice la presidentessa del quartiere Barbara De Luca: "E’ stata una giornata di festa e di sensibilità che ha coinvolto grandi e piccini, in totale 30 volontari, venuti anche dai comuni vicini, ma soprattutto abbiamo reso un grande servizio sociale e abbiamo acceso un faro sul deprecabile abbandono di rifiuti di vario genere, anche ingombranti tipo passeggini e biciclette nonché sacchi interi di spazzatura gettati nei fossi. Tutto questo è frutto della inciviltà di alcune persone che credono di risolvere il problema con il deprecabile atto di abbandonare i rifiuti dove capita, mentre non capiscono che con questi insani e incomprensibili gesti danneggiano l’ambiente, il quartiere, chi ci abita e chi invece ogni giorno fa una perfetta raccolta differenziata dei rifiuti".

E a fine raccolta la presidentessa ha commentato: "Ora Valle Ferrovia è più bella e più vivibile. L’iniziativa sarà replicata in autunno sperando di trovare meno rifiuti. Un ringraziamento particolare va ai membri della consulta di quartiere, ad Andrea Occhipinti coordinatore cesenate di Legambiente, a Rocco un volontario di San Mauro Pascoli che è sempre sempre presente e in prima fila. Poi un grazie ai volontari tutti e in primis ai ragazzini che dimostrano una grande sensibilità verso il rispetto dell’ambiente, spesso più degli adulti che lasciano inconsciamente rifiuti ovunque".

Ermanno Pasolini