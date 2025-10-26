Legami d’affetto con la Bielorussia. La guerra e l’embargo non fermano le ‘mamme’ dei bimbi di Chernobyl

di Raffaella CandoliCi sono legami d’affetto capaci di superare i timori legati alla situazione politica in Bielorussia, che vede il presidente Lukashenko schierato con la Russia nel conflitto con l’Ucraina. E, in forza di quei legami, c’è chi affronta, per raggiungere quel Paese, anche non trascurabili disagi di viaggio, tali da quando sono stati soppressi (a causa dell’embargo decretato dalla Ue), voli diretti, mentre la Polonia ha chiuso i valichi di frontiera stradali che ferroviari, in risposta alle esercitazioni militari russo-bielorusse Zapad-2025. Ma, ci sono famiglie del Cesenate che mantengono rapporti ravvicinati con quei ragazzi - tutti orfani -, che hanno ospitato per anni, attraverso "vacanze di risanamento fisico", da tempo non più possibili. Inoltre, in Romagna, vivono oltre un centinaio di bielorussi, in diverse condizioni giuridiche: adottati da minorenni o da maggiorenni, con visti di studio, o di lavoro, e che hanno familiari nel Paese d’origine che ogni tanto vanno a trovare. Quindi i viaggi, prima praticabili con un paio di ore di volo da Bologna a Minsk, oggi diventano percorsi disagevoli e un terno al lotto ai valichi di frontiera. Un’odissea quella affrontata da Andrey, 39 anni, che prima della chiusura del valico di Varsavia è lì approdato con un volo da Bologna, per poi trascorre 17 ore all’ingresso in Bielorussia, dove è stato sottoposto a controllo biometrico e ad analisi del cellulare per individuare eventuali immagini sovversive.Meglio è andata a Fiorenza Romagnoli, socia di Piccolo Mondo odv, sulla tratta estiva Rimini-Vilnius: "Sono atterrata alle 14, dopo due ore e mezzo di volo, ho atteso fino 18.30 il pullman per Minsk, dove tra frontiera e percorrenza sono giunta alle due di notte. "Là vive Tania, che ho accolto per vacanza dai 6 anni ai 18 anni; oggi è madre di due bambini, e vive nella capitale col compagno. La città è molto cambiata rispetto a quando la vidi nel 1996; negli anni ci sono ritornata più volte: ordine, pulizia, laghi, giardini, nuove costruzioni abitative, negozi. E meno orfanotrofi". "Il turista – precisa Ivan – che di recente è stato in Patria per il rinnovo del passaporto, non coglie il controllo che la polizia esercita nel Paese: all’ingresso di centri commerciali e uffici ci sono degli scanner per individuare chi partecipò alle manifestazioni contro la rielezione del presidente. Da una comparazione con le immagini di quei giorni, ancora oggi c’è chi è condannato agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, può solo compiere il tragitto casa-lavoro e a sorpresa viene sottoposto ad alcol test". Recentemente invitato dall’Ambasciata italiana a Minsk, l’artista, critico d’Arte e docente all’Accademia di Belle Arti di Bologna, Massimo Pulini. "Dall’aeroporto di Bologna – spiega - ho fatto scalo ad Amsterdam e da lì un volo per la Lituania, dove poi mi ha prelevato Igor, un autista bielorusso. Saputo che sono di Cesena si è illuminato, ricordando le tante persone che ha conosciuto. Dall’ambasciatore Tomaso Pietro Marchegiani ho saputo che tanti bielorussi tra i 30 e i 40 anni parlano l’italiano, proprio grazie ai soggiorni temporanei. Ma in generale la cultura, il cibo, la moda italiana hanno presa su quella popolazione. Sono stato accolto con calore: una serata in un cinema affollato si è proiettato Amarcord e ho parlato di Federico Fellini; una seconda serata è stata dedicata a Tonino Guerra".