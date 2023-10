Legatura dei libri antichi, convegno internazionale alla Malatestiana

La Biblioteca Malatestiana finisce nuovamente nella vetrina internazionale in occasione del convegno “La legatura dei libri antichi. Storia e conservazione” organizzato dall’Associazione Italiana dei Conservatori e Restauratori degli Archivi e delle Biblioteche – AICRAB, insieme alla Direzione della Malatestiana e all’Amministrazione comunale, e in programma per giovedì e venerdì. "La legatura del libro antico – commenta il direttore scientifico della Biblioteca Malatestiana Paolo Zanfini – è stata intesa per molti anni come un prodotto di artigianato artistico che valorizza il testo che protegge. Soltanto negli ultimi decenni si è assistito ad una ripresa dell’interesse verso questa componente del libro che ha prodotto nuovi studi e ricerche consentendo di ampliare la conoscenza delle opere nella loro complessità. Il convegno internazionale ospitato dalla Malatestiana ci offrirà l’occasione per fare il punto europeo sulle iniziative di ricerca e di censimento delle componenti materiali del libro antico, oltre che l’opportunità di valorizzare il patrimonio librario conservato nella nostra Casa dei libri voluta da Malatesta Novello". L’apertura del convegno sarà affidata al sindaco Enzo Lattuca e a Paolo Zanfini. La prima giornata sarà introdotta e presieduta da Melania Zanetti presidente AICRAB; la seconda giornata sarà presieduta da Paola Degni dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Nel corso dei lavori saranno presentate relazioni da numerosi studiosi giunti a Cesena da diversi Paesi europei: Paul Bertrand (Università Cattolica di Lovanio), Konstantinos Choulis (Università dell’Attica Occidentale, Atene), Eliana Dal Sasso (Università di Amburgo), Jérémy Delmulle (Institut de Recherche et d’Histoire des Texts, Parigi), Carlo Federici (Scuola Vaticana di Biblioteconomia), Anna Gialdini (Fondazione Bruno Kessler, Trento), Nicoletta Giovè Marchioli (Università di Padova), Federico Macchi (Storico della legatura, Milano), Antonio Manfredi (Biblioteca Apostolica Vaticana), Nicholas Pickwoad (University of the Arts, London), Karin Scheper (Biblioteca Universitaria, Leida), Jedert Vodopivec Tomažič (Università di Lubiana), Paolo Zanfini (Biblioteca Malatestiana). La partecipazione è libera, ma i posti sono limitati ed è pertanto necessaria la prenotazione al link: https:www.eventbrite.itebiglietti-la-legatura-dei-libri-antichi-storia-e-conservazione-677346199717.