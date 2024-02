"Legge sul fine vita e impegno per i diritti di malati e sofferenti" L'alleanza Patto per Cesena plaude alla creazione del Comitato regionale per l'etica nella clinica in Emilia-Romagna, sostenendo il diritto del paziente di scegliere il proprio fine vita. Si impegna a portare avanti questo tema anche in ambito locale durante la prossima campagna elettorale.