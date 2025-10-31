Gli speculatori
Sergio Gioli
Gli speculatori
Cesena
CronacaLeggende bianconere al Foro Annonario
31 ott 2025
LUCA RAVAGLIA
Cronaca
Leggende bianconere al Foro Annonario

Il 5 novembre nel cuore della città inizierà una nuova rassegna che durerà per tutta la stagione .

Le ’Leggende Bianconere’ in occasione delle loro ultime apparizioni in campo

Le ’Leggende Bianconere’ in occasione delle loro ultime apparizioni in campo

Il Cesena ieri ha annunciato l’avvio di una nuova collaborazione con ’In centro al Foro - Conad’, il nuovo volto del Foro Annonario di Cesena. Il Cavalluccio contribuirà infatti ad arricchire il calendario di incontri previsti all’interno della struttura che si affaccia su piazza del Popolo con dieci appuntamenti a tema bianconero, che si articoleranno nell’arco dell’intera stagione sportiva e che vedranno protagonisti calciatori, dirigenti e personalità legate al mondo del calcio romagnolo colorato di bianconero.

Il primo evento è in programma mercoledì 5 novembre alle 18, quando nello spazio del Mercato Coperto si terrà la presentazione della nuova stagione del progetto Cesena Fc Legends4Charity. Dopo il successo riscontrato nel primo anno di attività, le vecchie glorie del Cavalluccio sono pronte a scendere nuovamente in campo per sostenere nuove iniziative di beneficenza e di sostegno alle associazioni ed alle realtà sociali impegnate sul territorio romagnolo.

All’evento sarà presente Massimo Agostini, consigliere d’amministrazione Cesena, tra i fautori della nascita del progetto Cesena Fc Legends4Charity, oltre all’attuale capitano bianconero Andrea Ciofi. Al fianco della delegazione del Cavalluccio saranno presenti Carlo Camagni, responsabile Ior sede di Cesena, ente insieme al quale sono state svolte varie raccolte fondi lo scorso anno e Alessandro Trivellone, direttore generale E.Co Energia Corrente, il cui logo campeggerà sulle maglie della formazione delle vecchie glorie bianconere in qualità di main partner.

Al termine dell’appuntamento spazio a foto e autografi con tutti i protagonisti, oltre ad un ricco buffet nel quale sarà possibile brindare insieme alla nuova stagione del Cesena Fc Legends4Charity.

EventiBeneficenza