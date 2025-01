Leggere ’Lolita’ al teatro Petrella

Al teatro Petrella di Longiano lo spettacolo dal vivo scopre le sue carte con la rassegna Oltre l’immagine, secondo atto della stagione 2024-25 del teatro di Longiano che prenderà il via venerdì 24 gennaio alle 21 con un unicum: la cine-lettura Lolita interpretata da Isabella Ragonese che ha raccolto l’invito a dare voce a uno degli spettacoli del progetto ideato da Ivano Marescotti ‘Lo schermo sul leggio’, ciò che non hai mai visto in un libro e mai letto in un film.

Una voce eccezionalmente femminile per portare in scena il racconto dell’amore morboso del trentasettenne Humbert Humbert nei confronti della dodicenne Lolita, ovvero il romanzo-scandalo (pubblicato nel 1955) di Vladimir Nabokov, scolpito nell’immaginario collettivo dalla trasposizione cinematografica che ne diede nel 1962 il regista Stanley Kubrick. Le pagine più significative del celebre romanzo si intrecceranno alle sequenze del capolavoro cinematografico, in una sorta di rinvio costante tra parola letta e parola rappresentata.

L’interazione tra diversi linguaggi artistici contraddistingue il programma di Oltre l’immagine, rassegna del teatro Petrella concepita come palcoscenico per nuove forme di spettacolo dal vivo, che proseguirà sabato 1 febbraio con la presentazione in anteprima di Flowers are blooming in Antarctica titolo del progetto che unisce il live electronic di Laura Agnusdei (saxofonista e musicista di elettronica), che si esibirà in trio, con il live painting dell’illustratore riminese Daniele Castellano. Il teatro Petrella si trasforma con questo evento in contenitore per il progetto Opale (a cura di Maple Death e Canicola), pensato per valorizzare e promuovere la creatività di musicisti e disegnatori dell’Emilia-Romagna, in dialogo con artisti nazionali e internazionali. Una complementarità di musica, fumetto, disegno, narrazione in osmosi creativa bidirezionale.

Venerdì 21 febbraio, infine, Oltre l’immagine propone la sonorizzazione live del capolavoro dell’epoca del cinema muto Metropolis di Fritz Lang a cura di Corrado Nuccini (Giardini di Mirò), Karim Qqru (Zen Circus), Roberta Sammarelli (Verdena), Xabier Iriondo (Afterhours, Buñuel). Tra le opere simbolo del cinema espressionista, Metropolis è universalmente riconosciuto come modello per gran parte del cinema di fantascienza moderno, avendo ispirato pellicole quali Blade Runner e Guerre stellari.

Ma il primo appuntamento del nuovo anno del teatro Petrella di Longiano sarà tutto per i più piccoli: domenica 19 gennaio prende infatti il via la programmazione della rassegna Sciroppo di teatro. La rassegna si apre con lo spettacolo Giovanni Livigno di e con Roberto Anglisani, ispirato al romanzo Il gabbiano Jonathan Livingston di Richard Bach. Il 16 febbraio sarà la volta di Attraverso il bosco, del Teatro all’improvviso, sull’amicizia tra un orso e una bambina. Domenica 23 marzo, infine, toccherà al circo-teatro con Yes Land di Giulio Lanzafame.