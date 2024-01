Leggi razziali all’università di Bologna, Malatestiana gremita

Aula Magna della Biblioteca Malatestiana gremita (nella foto) per la lezione di storia del professore emerito dell’Università di Bologna, Gian Paolo Brizzi, che questo pomeriggio, nell’ambito delle iniziative proposte dal Comune di Cesena in occasione del Giorno della Memoria, è intervenuto raccontando le leggi razziali promulgate nel 1938 dal Governo italiano e di come questo ostile provvedimento allontanò dai banchi dell’Alma Mater Studiorum molto studenti e professori di origine ebraica.

L’illustre ospite è stato introdotto dal Direttore Scientifico della Biblioteca Malatestiana, Paolo Zanfini.

Le leggi razziali colpirono l’Università di Bologna in tutta la sua compagine: 49 professori e un numero ancora imprecisato di centinaia di studenti ebrei stranieri e italiani furono investiti dalla loro applicazione.

Il personale tecnico amministrativo non fu soggetto ad espulsioni solo perché, al termine del censimento degli ebrei disposto nell’agosto del 1938, nessun impiegato risultò essere ebreo.