L’Elettromeccanica Angelini manda ko le venete di Giorgione Pallavolo

L’Elettromeccanica Angelini Cesena si concede un bel regalo di Natale, ottenendo la vittoria contro le venete di Giorgione Pallavolo 3-1 (19-25, 25-18, 25-20, 25-22). Un successo dettato dalla reazione compatta dopo il primo set in cui le bianconere hanno commesso troppe sbavature. Nel primo parziale in effetti non basta la partenza sprint di Cesena (6-1) perché Giorgione si riporta sotto spingendo al servizio (11-10); le difese di Guardigli assicurano il break (16-13) ma le venete alzano l’asticella a muro (18-18) e non si fermano più, chiudendo 19-25.

Il secondo set è tutto un botta e risposta, Pinali la mette nell’angolo (5-5), Vecchi viene murata (8-9), poi Cesena reagisce e piazza un break pesante (13-9); da lì le bianconere continuano a spingere (22-16) fino alla chiusura di Guardigli.

Nel terzo set Caniato scava il solco (7-2), Conficoni contiene bene a muro e Benazzi la mette giù dalla seconda linea (10-7), ma Giorgione si riavvicina grazie ai suoi muri (10-10). Coach Lucchi a quel punto inserisce Vallicelli in regia, Guardigli fa buona guardia in prima linea (17-14), bene Benazzi servita da Calisesi dall’altra parte del campo (20-17), Pinali tiene le distanze (22-19) e chiude Vecchi.

Nell’ultimo set Benazzi tenta la fuga (4-1), le venete sono più fallose (11-7) ma recuperano comunque il divario (13-13); Caniato firma il break a muro (18-16), Pinali attacca forte (22-19), ace di Guardigli (24-22) che poi serve Pinali che mette giù la pipe del 25-22.

La miglior realizzatrice della gara è stata Pinali, autrice di 22 punti di cui 1 ace e 3 muri; in doppia cifra anche Benazzi (16 punti di cui 2 muri). L’Elettromeccanica Angelini Cesena si gode le festività natalizie in quinta posizione con 21 punti a -1 dalla zona playoff; tornerà in campo sabato 11 gennaio nella trasferta a Castel d’Azzano (Verona), in casa dell’ottava della classe.

Il tabellino cesenate: Calisesi (L1), Molari, Vecchi 7, Pinali 22, Guardigli 5, Benazzi 16, Conficoni, Caniato 8, Vallicelli; ne: Oke, Bernabini, Marchi (L2). All. Lucchi.