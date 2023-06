Lella Costa e il burattino ribelle "Il mio Pinocchio confidenziale"

Era il 1883 quando Carlo Collodi decise di raccogliere in un unico libro le puntate de ‘Le Avventure di Pinocchio’. E per omaggiare il burattino di legno, divenuto un’icona per bambini e adulti di tutto il mondo, domani sera Lella Costa porta sul palco di Villa Torlonia, per la rassegna estiva Revèrso, il nuovo spettacolo ‘Pinocchio confidential’.

Costa, da dove nasce l’idea di riportare in scena la storia di Pinocchio?

"Ricorrono i 140 anni dalla prima pubblicazione e, insieme a Gabriele Vacis, ho pensato di proporre un reading, accompagnato dalle musiche di Paolo Fresu, in cui alterno la lettura di brani a divagazioni, commenti, osservazioni. La storia di Pinocchio, come succede con tanti classici, è un testo che tutti sono convinti di conoscere a memoria, ma che letto e spiegato da altri punti di vista risulta sorprendente".

Qual è il segreto della sua longevità?

"È un racconto per ragazzi che si rivolge anche al mondo degli adulti. Una storia che avvince perché è un rito di passaggio, dall’infanzia all’adolescenza e poi all’età adulta. Collodi riesce a congiungere fronti diversi: Pinocchio è ribelle ma non insensibile, è affascinato, corre dietro alle chimere e non crede alla realtà, ma è così che cresce e cambia".

Pinocchio è più eroe o antieroe?

"È un antieroe, perché è negativo per vari aspetti, ma assolutamente adorabile. Progressivamente impara ed è affascinante assistere al cambiamento, all’interno e all’esterno del protagonista. Ed è fondamentale osservare come arriva gradualmente all’assunzione di responsabilità".

Ha un legame personale con l’opera?

"È sempre stata nella mia vita. Uno di quei libri che mi hanno permesso di immaginare tantissimo, poiché le descrizioni sono accurate ma anche piene di spunti. E poi Pinocchio mi è simpatico, faccio il tipo per lui. È ingenuo e le menzogne che dice sono piccole. I veri imbroglioni sono il gatto e la volpe". Chi sono il gatto e la volpe dei nostri giorni?

"Tutti quelli che spacciano finte verità e ci lucrano. I cialtroni, i venditori di sogni e di follie, di bitcoin, gli spacciatori in tutti i sensi, chi spaccia sostanze benefiche ma anche notizie che non sono vere. Ed esattamente come in Pinocchio, scelgono come vittime le persone più fragili".

Le menzogne moderne, spesso, hanno la forma delle fake news.

"Sono spariti i fatti, sono diventati nebulosi, imprecisi, sopraffatti dall’eccesso di verbalizzazione. Ci si perde nello scontro fine a se stesso, senza aver chiaro l’oggetto del discorso. È la natura drammatica dell’alterazione della realtà".

Nella storia emerge una paternità atipica. Come vive il dibattito sui nuovi paradigmi familiari?

"La famiglia di Pinocchio era decisamente queer: un pezzo di legno regalato a Geppetto da Mastro Ciliegia, entrambi uomini con la parrucca, uno scenario da drag queen. Per definire la famiglia mi piace sempre citare il cartone animato Lilo & Stitch: ‘Famiglia vuol dire che nessuno viene abbandonato o dimenticato’. Ecco, per me prescinde da ruoli e rapporti di parentela, ma è qualunque insieme di persone che si sostengono a vicenda".

Cristina Gennari