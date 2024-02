Lella Costa e quel sogno romantico della terza età

Lella Costa ed Elia Schilton, martedì alle 21, sul palco del Cinema Teatro Moderno di Savignano, portano in scena "Le nostre anime di notte", tratto dall’omonimo bestseller di Kent Haruf. La regia è di Serena Sinigaglia, l’adattamento teatrale di Emanuele Aldrovandi. Con questo terzo appuntamento si conclude la rassegna Superfino OntheTheatre, omaggio al teatro d’avanguardia e comico targato Superfino Riso Arborio, esperienza che tra gli anni ‘80 e ‘90 fece di Savignano sul Rubicone un trampolino di lancio per il teatro d’autore. Entrambi vedovi e settantenni, coi figli lontani e sostanzialmente soli, Addie (Lella Costa) e Louis (Elia Schilton), si rendono protagonisti di un’esperienza, innocente e tenera, ma non priva di travagli interiori: quella di condividere le notti per dormire insieme. È lei a fare la spiazzante proposta ad un imbarazzato Louis, vicino di casa, e vedovo dell’amica di Addie, scomparsa da anni. Per Addie infatti, le ore notturne sono difficili da passare, tra i ricordi malinconici e lo sforzo di voler ancora guardare avanti. Dunque, propone a Louis di dormire da lei, niente di osé, soltanto il desiderio di colmare l’assenza di una persona cara. "Tutte le cose sono improbabili - dice lei ad un perplesso Louis -fino a quando non succedono".

Tra i tanti pudori, l’inevitabile imbarazzo dovuto a una conoscenza superficiale e qualche ripensamento, davanti ai giudizi poco benevoli della gente, un pesante ricatto del figlio di Addie, il rapporto tra i due ha momenti di cedimento e di ritrovo, fino ad evolversi e a rafforzarsi in un sentimento più solido che non ha più bisogno di nascondersi. Sinigaglia sceglie una rappresentazione scenica, quella di Andrea Belli, che segue il corso degli eventi: una camera con letto matrimoniale, arredi, finestra e quadri alle pareti che, a poco a poco, attraverso la presenza muta di un uomo in nero (il tempo?), si spoglia, con il progredire della vicenda, fino al vuoto finale. "Una storia lieve, sussurrata nella notte -sono parole della regista -. Niente urla, niente violenza, niente arroganza. Non si sgomita qui per affermare il proprio diritto ad esistere, tutto qui è in punta di piedi, delicato, mite. Un vero balsamo per chi si sente stritolato da questo mondo strillone e brutale". Serena Sinigaglia dirige con garbo, ma anche in modo leggero la messa in scena che, pur ambientata come nel testo di Haruf in una cittadina del Colorado, diventa universale, e pone una domanda: la società è pronta a concedere un sogno romantico a chi entra nella cosiddetta terza età della vita, senza considerarlo inopportuno, o peggio scandaloso? "Bisogna saper ricominciare sempre e non rinunciare all’amore, mai" è ancora il pensiero di Sinigaglia.