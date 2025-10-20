Qualcosa si muove

Valerio Baroncini
Qualcosa si muove
Cesena
CronacaL’emergenza Aziende senza manodopera
20 ott 2025
MADDALENA DE FRANCHIS
Cronaca
L’emergenza Aziende senza manodopera

L’allarme di Confartigianato: "Il 60% delle piccole e medie imprese artigiane non riesce a trovare personale specializzato"

Il gruppo di presidenza Confartigianato cesenate:. Daniela Pedduzza, Stefano Soldati e Fulvia Fabbri

L’emergenza si chiama ‘mancanza di manodopera specializzata’ ed è arrivata a minacciare la stessa sopravvivenza delle imprese artigiane, nel Cesenate così come in regione, nonché sull’intero territorio nazionale. Le transizioni ‘green’ e ‘digital’, ormai intraprese, non hanno fatto altro che esacerbare il fabbisogno di collaboratori specializzati, tutt’altro che facili da reperire. È il grido d’allarme lanciato, nei giorni scorsi, dal gruppo di presidenza Confartigianato cesenate (Daniela Pedduzza, Stefano Soldati e Fulvia Fabbri), che ha parlato di un ‘artigianato vivo più che mai, ma in fase di forte trasformazione’.

"Tra il 2019 e il 2024 – sottolineano da Confartigianato – sono nate oltre 20mila nuove imprese artigiane in 25 settori diversi, con l’edilizia green in testa (+10mila imprese), seguita da benessere, digitalizzazione, turismo e creatività. Anche nel nostro territorio l’artigianato guarda al futuro, riuscendo a coniugare tradizione e innovazione in un ecosistema produttivo che spazia dalla metalmeccanica alle biotecnologie, dalla moda al restauro". Il lavoro c’è, dunque, ma mancano i lavoratori.

"Nel 2024 – prosegue la nota di Confartigianato - il 59,2% dei lavoratori artigiani richiesti è risultato introvabile, con difficoltà crescenti per le micro e piccole imprese. A mancare sono soprattutto le competenze per affrontare le nuove sfide tecnologiche e ambientali. L’artigianato è il motore del ‘made in Italy’, quindi serve un investimento serio nella formazione, nell’orientamento dei giovani e nelle politiche attive del lavoro, per non sprecare un patrimonio economico e culturale che tutto il mondo ci invidia".

