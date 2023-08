L’energia dei Total Peppers questa sera a Taibo Al concerto un mix di brani rock, pop e jazz

Questa sera alle 21 nel piazzale davanti alla chiesa nella frazione di Taibo a Mercato Saraceno si terrà il concerto dei Total Peppers. Sul palco salirà lo scoppiettante trio formato da Dario Tontini, cantante e fisarmonicista eclettico che si è esibito in più di 3000 eventi, Matteo Bigazzi (alla voce), semifinalista della edizione 2019 di ’All Together Now’ e Marco De Laurentis, il chitarrista che oltre che con i Total Peppers suona nei Like Black Holes in the Sky.

La musica dei Total Peppers spazia dal rock al pop, dalla lirica al jazz, dal reggae alle canzoni italiane da cantare insieme al pubblico. La serata è inserita nel cartellone estivo dei ’Palcoscenici d’estate’ ed è organizzata dalla Pro loco di Mercato Saraceno che offrirà dolcetti a tutti i partecipanti.