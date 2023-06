’Leonardo da Vinci’, i genitori donano 1300 euro ai Vigili del fuoco

L’associazione ’Genitori Leonardo Da Vinci’ di Cesenatico sostiene i Vigili del fuoco. Le mamme ed i papà dei bambini che frequentano la scuola elementare a tempo pieno, hanno infatti donato 1.300 euro ai pompieri che assistono anche le famiglie di alluvionati romagnoli. Seguendo il motto ’L’unione fa la forza’, i genitori volontari dell’associazione impegnata a supportare le attività scolastiche dell’istituto di via Caboto, hanno fatto questa donazione straordinaria, mettendo a disposizione la somma raccolta nella tradizionale festa di fine anno scolastico.

"L’alluvione che ha messo in grandi difficoltà i territori dell’Emilia Romagna - dice Francesca Brandolini, una delle fondatrici -, ci ha colpito, ecco perché abbiamo pensato di aiutare chi si trova in difficoltà. Gli associati hanno così deciso all’unanimità di devolvere l’intero ricavato della festa ai Vigili del fuoco volontari di Cesenatico. I genitori hanno fatto un gran lavoro, sfornando torte che sono state vendute alla festa, preparando un buffet ed organizzando giochi per la festa di fine anno della scuola ’Leonardo Da Vinci’. La somma è già stata consegnata e questa donazione conferma che l’associazione ’Genitori Leonardo Da Vinci’ è un punto di riferimento della zona.

"Cerchiamo ogni anno di appoggiare progetti educativi - prosegue la Brandolini -, per sostenere l’apprendimento dei bambini, come il progetto ’Abc donaci un Pc’, che ci ha permesso di acquistare computer di ultima generazione. Il nostro pensiero è andato a chi ha subito danni a causa dell’alluvione e ringraziamo tutti i genitori che, con il loro contributo, ci hanno permesso di devolvere questa somma in beneficenza".

g.m.