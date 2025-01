"Leonardo voleva riprodurre la ‘musica’ della Fontana della Pigna"

"La Fontana Sonora della Pigna di Rimini. Come poteva nascere la melodia che ascoltò e pensò di riprodurre Leonardo nel 1502" è stato il tema della conferenza tenuta dall’accademico professor Pier Gabriele Molari, già ordinario di costruzione di macchine nell’Università di Bologna, nell’aula magna dell’Accademia dei Filopatridi di Savignano.

La fontana principale di Rimini, ora detta della Pigna, è un ingegnoso monumento inserito nella magnifica struttura rinascimentale costruita dalla famiglia Malatesti. "Leonardo da Vinci – ha raccontato Molari – la vide nel 1502 e rimase talmente colpito dal suo canto che ne prese nota per riprodurre la melodia. La Fontana della Pigna infatti emetteva musica impiegando una cascata d’acqua.

Vari sono stati i tentativi di ricostruire la funzionalità, senza arrivare, a mio giudizio, a una proposta definitiva. Questo studio che si è protratto nel tempo con la costruzione di vari modelli, propone una argomentata ricostruzione della fontana risalente fra il 1400 e il 1500, considerando la presenza di aria proveniente dall’acquedotto e da un attuatore ad acqua per produrre il suono collegato a un sistema per la misura del tempo, necessario per ottenere le sequenze sonore a cadenza prestabilite.

Il meccanismo proposto è del tutto simile, senza uscire dal mistero dell’arte e del design rinascimentale, a quello utilizzato durante gli spettacoli nei circhi e nelle terme romane, come scritto da Vitruvio".

Ermanno Pasolini