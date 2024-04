"L’erosione minaccia anche le abitazioni"

L’associazione Marefuturo mostra una forte preoccupazione per la grave situazione della spiaggia di San Mauro Mare. Dicono i membri del consiglio direttivo con il presidente Pierpaolo Togni: "La nostra spiaggia continua a peggiorare, nonostante i ripetuti solleciti, incontri e richieste di intervento sia a livello comunale che regionale, già a partire da febbraio 2023. A tutt’oggi la situazione è drammatica, non solo per la mancanza di spiaggia, ma anche per la sicurezza dei fabbricati e delle proprietà private lungo la costa. Nonostante le rassicurazioni di interventi tempestivi per il ripristino della situazione, a oggi nulla è stato fatto. Durante l’ultimo periodo di semplice mare mosso, l’acqua ha raggiunto le abitazioni, mettendo in pericolo la sicurezza dei residenti e danneggiando le proprietà. Questa situazione è del tutto inaccettabile e richiede azioni immediate da parte delle autorità competenti". L’associazione Marefuturo sollecita un intervento urgente e tempestivo per affrontare questa emergenza prima dell’arrivo della stagione turistica e conclude: "Le attività ricreative, l’industria turistica e la sicurezza dei residenti dipendono direttamente dalla condizione del nostro mare. È imperativo che si agisca per prevenire danni irreparabili e garantire un ambiente sicuro e accogliente per tutti. Chiediamo alle autorità locali e regionali di prendere misure concrete e immediate per ripristinare la situazione e proteggere la nostra spiaggia e la comunità che vi risiede, in vista della stagione turistica alle porte. Non possiamo permettere ulteriori ritardi o inerzie. L’ora di agire è adesso".

Ermanno Pasolini