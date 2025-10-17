L’escalation dell’azzardo. Giocate online pro capite salite a 1.400 euro all’anno

La frenesia di guadagnare, la smania di vincere, un unico obiettivo: quello di accumulare denaro (non di certo di perderlo). È forse questa la spinta che motiva i giocatori e le giocatrici d’azzardo. Ma le perdite ci sono, eccome. Dai dati del Libro Nero dell’Azzardo 2025 emergono cifre allarmanti sul gioco d’azzardo online. E l’Italia, purtroppo, vanta un triste primato proprio per il gioco d’azzardo online. Il nostro paese detiene il primato europeo negativo per perdite da gioco d’azzardo con ben 21 miliardi di euro bruciati nel 2023, superando persino il Regno Unito.

Ma i dati sull’azzardo online nei comuni italiani rivelano situazioni ancora più preoccupanti: il Sud domina la classifica del rischio. Catania, Palermo e Napoli occupano saldamente il podio delle grandi città con maggior spesa pro-capite, con cifre che sfiorano i 4.800 euro annui per persona.

Ma nella provincia di Forlì-Cesena come si comportano i giocatori d’azzardo online? Ecco, nero su bianco, i dati per giocate, vincite e spese per azzardo relativo all’anno 2024, espressi in valori assoluti in euro. Forlì-Cesena si classifica all’85esimo posto nelle 103 province con una giocata online pari a 1.383,39 euro per persona nell’anno 2024. Giocate messe a punto da un pubblico forlivese e cesenate di un’età compresa tra i 18 e i 74 anni. Nella classifica stilata nel Libro Nero dell’azzardo non è però indicata la variabile tra uomini e donne giocatori o giocatrici. Per quanto riguarda le giocate, le vincite e le spese per azzardo in provincia nel 2024 si distingue in valori assoluti in euro.

Nel 2024 le giocate sono state pari a 392.372.237,26 euro (circa 10% in più), le vincite pari a 369.506.314,26 euro, e le perdite sono state 22.865.923,00 euro. Un fenomeno in aumento di anno in anno nella nostra provincia, visto che i dati di giocate dell’azzardo online in provincia di Forlì-Cesena nel 2023 sono stati di 356.194.156,78 euro (inferiori di 36.178.080,5 euro rispetto al 2024) mentre nel 2022 sono stati di 318.179.651,39 euro (inferiori di 38.014.505,4 euro rispetto al 2023).

Milano e Roma, pur con volumi pro-capite più contenuti, generano i numeri assoluti più impressionanti: la capitale registra perdite superiori al miliardo di euro, mentre Milano supera i 600 milioni. Infine città come Genova (+18%) e Bologna (+16%) mostrano crescite a due cifre, mentre anche i capoluoghi più prudenti non riescono a frenare l’ondata digitale.

Ma come si può riassumere e definire il gioco d’azzardo? ‘Wikipedia’ recita che ‘il gioco d’azzardo consiste nello scommettere beni, per lo più denaro, sull’esito di un evento futuro’ (al quale appare scontato aggiungere l’incertezza dell’esito). Ma quando diventa una patologia? Il gioco d’azzardo può diventare un serio problema per chi ci casca, ma anche per familiari e amici. E qui diventa vera e propria compulsione al gioco, guidata dall’emozione e dalla ricerca del rischio.