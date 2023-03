L’esempio di via Russi "Qui spazio recuperato"

Il caso dell’area ex Sacim trova grandi affinità con un altro comparto cesenate che nel recente passato ha saputo cambiare radicalmente volto mettendosi alla spalle i temi del degrado e della sicurezza: quello di via Russi, in zona Vigne, a ridosso della stazione ferroviaria. All’inizio del 2020, pochissimi giorni prima dello scoppio della pandemia in Italia, La Cesenate, nota azienda del territorio di caratura internazionale, aveva formalizzato l’acquisto degli spazi e degli edifici precedentemente occupati da un magazzino ortofrutticolo abbandonato da anni e diventato punto di riferimento per tante persone senza fissa dimora che tra quelle mura si dedicavano a diversi tipi di attività, che spesso andavano ben oltre il dormire. Se dopo i vari interventi di sgombero effettuati dalle forze dell’ordine, nell’arco di pochissimo tempo il quadro tornava analogo, con l’insediamento dell’attività aziendale le cose sembrano cambiate in maniera radicale.

Arturo Santini, presidente di La Cesenate, a tre anni di distanza, siete soddisfatti dell’investimento?

"Pienamente. Ci servivano spazi dove allargare la nostra attività e abbiamo trovato un’area a pochissima distanza dal cuore pulsante dell’azienda. Un vantaggio innegabile, anche perché tra le nostre priorità c’è sempre stata quella di mantenere una forte vocazione cesenate. Anche a vantaggio dei lavoratori del territorio".

Trovaste edifici avvolti dal degrado e con tante vie d’accesso abusive create negli anni dagli avventori. Come vi organizzaste?

"Il tema legato alla sicurezza era noto ed era doveroso partire da lì: fin da subito ci siamo dotati di un moderno ed efficiente impianto di allarme, supportato da un servizio di sorveglianza attivo 24 ore al giorno".

Ha funzionato?

"Sì, fin dall’inizio. Non abbiamo mai registrato problemi. Le persone che si erano abituate a frequentare quegli spazi non sono più tornate".

Più volte la comunità della zona ha mostrato apprezzamento per il vostro intervento.

"Ne siamo felici. L’integrazione col territorio è un aspetto cruciale, a prescindere. E’ chiaro che nel caso specifico ha rappresentato un ulteriore valore aggiunto".

A cosa avete destinato l’area? "Siamo ancora in fase di assestamento. Per il momento abbiamo insediato un magazzino e il comparto dove vengono attaccate le etichette sulle confezioni pronte per essere immesse sul mercato. Nel prossimo futuro contiamo di trasferire anche parte degli uffici. Purtroppo l’area non è grandissima: spazi aggiuntivi avrebbero fatto comodo, ma in ogni caso abbiamo intenzione di ottimizzare al meglio quelli a disposizione". Il retro dell’area confina col parco che farà da collegamento al quartiere Novello. Fino al 2019 c’erano recinzioni rotte e drappelli di persone che le scavalcano frettolosamente. Ora tra il verde e le panchine si alternano studenti, famiglie, sportivi e pendolari. E’ un altro mondo. Ed è migliore".

Luca Ravaglia