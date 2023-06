L’esondazione del Savio Tratti ancora off limits

Le immagini del 16 maggio

e dei giorni successivi hanno raccontato con impietoso realismo ciò che è accaduto a Cesena: le zone intorno al fiume Savio sono state invase dall’acqua che ha cancellato strade, trascinato via auto e allagato case.

Danneggiando tutto, compresa quella striscia di terra che sormonta l’argine e che da anni è uno dei più apprezzati luoghi frequentati da camminatori, podisti e ciclisti in cerca di relax nel cuore della citta. Ora, per garantire la sicurezza e l’incolumità dei fruitori del percorso, ovviamente danneggiato in più punti dalla piena, l’amministrazione comunale ha vietato

l’accesso in determinate zone. Più precisamente si tratta del tratto che parte dall’accesso di via Savio in San Michele al civico 73 fino a quello di via Prima Ancona (dunque sul versante a monte dei ponti) e quello da viale Matteotti fino a via Palmieri e al Parco Ippodromo, entro le zone delimitate dalla segnaletica. In questi specifici tratti sono in effetti previsti dei lavori di manutenzione e di ripristino degli argini, che man mano che verranno eseguiti consentiranno la progressiva riapertura – in sicurezza – delle aree colpite dalla violenza dell’alluvione.

E’ il modo per restituire ai cesenati la bellezza

e la fruibilità del lungofiume, provando a mettere alle spalle i ricordi della devastazione e consentendo a chi vorrà farlo di riprendere le sue piacevoli abitudini a contatto con la natura. Ma è anche un

essenziale intervento per ripristinare le barriere di protezione delle quali

la città ha essenziale bisogno. Pur contando che episodi

come quello che ci ha appena colpito non capitino più.

Luca Ravaglia