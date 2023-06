L’esperienza cesenate di Leonardo Da Vinci in una graphic novel

Il viaggio leonardesco in Romagna e la virtuosa esperienza cesenate al centro della graphic novel ’L’ingegno e la forza: Leonardo Da Vinci e Cesare Borgia’ curata, per la parte testuale, da Franco Spazzoli e, per la ricostruzione grafica, da Antonio Dal Muto che sarà presentata oggi alle 18 alla Rocca Malatestiana. Ad arricchire la presentazione con gli autori, è previsto un apericena presso il Punto ristoro con selezione di vino, birra, cocktails e stuzzicherie al costo di 15 euro. Necessaria la prenotazione al 3668274626.