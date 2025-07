L’esperto ha insegnato alle imprese come si utilizza l’intelligenza artificiale

Una serata sospesa tra la suggestione dello storico castello e lo slancio verso il futuro. È quella che si è svolta nella cornice del Castello di Montenovo, dove Rete Pmi Romagna ha riunito imprenditori, professionisti e innovatori (nella foto) per parlare di intelligenza artificiale e delle sue applicazioni concrete nel mondo aziendale. L’evento, organizzato con l’obiettivo di offrire spunti pratici e visione strategica, ha visto l’intervento introduttivo del presidente Luca Bettini: "Oggi più che mai – ha affermato - chi fa impresa deve avere il coraggio e la responsabilità di stare al passo con la tecnologia. L’intelligenza artificiale non è un orizzonte lontano, è il presente delle aziende che vogliono evolvere".

Il protagonista della serata è stato Thomas Bandini, esperto di marketing digitale e AI, che ha guidato il pubblico in un percorso tra gli strumenti attualmente più efficaci sul mercato. Dall’automazione dei processi alla personalizzazione della comunicazione, dalla gestione dei dati all’ottimizzazione delle vendite, Bandini ha mostrato come l’intelligenza artificiale non sia solo un tema da convegno, ma una risorsa già disponibile e concretamente utilizzabile anche nelle pmi.

La serata si è conclusa con un brindisi conviviale e lo scambio di idee tra imprenditori. "Rete Pmi Romagna – afferma il presidente Bettini – si conferma punto di riferimento per chi crede che fare impresa significhi anche aprirsi al cambiamento".