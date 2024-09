L’esposto di Giacomo Garaffoni: "Quella foto caduta dai faldoni, un motivo per indagare ancora"

Un faldone pieno di appunti, documenti, fogli cade dalla scrivania e sparge alla rinfusa il suo contenuto, e tra quel materiale, in evidenza su tutto, appare la foto di un giovane accanto ad un’auto rossa. Sul retro una frase sibillina: "immagina", seguita da vari punti esclamativi. Quella foto, di un suo ex fidanzato, era contenuta nel diario di Cristina Golinucci, che il 1 settembre del 1992 scompariva per sempre, senza lasciare traccia di sé. Un caso, un segno? Certamente l’input che ne ha ricevuto il possessore di quella risma di carte, Giacomo Garaffoni, che ha presentato tramite l’avvocata Ilaria Abbondanza (che da bambina ebbe in Cristina la propria baby sitter), un esposto di una dozzina di pagine di ricostruzione degli eventi, affinché quel particolare forse non trascurabile, venga aggiunto al fascicolo delle infruttuose indagini sulla sparizione dell’allora 21enne, che rischiano di essere chiuse per la decima volta con l’udienza di giovedì 26. Rossa era infatti, una vettura che quel giorno di 32 anni fa, affiancò la Cinquecento azzurra di Cristina Golinucci, nel piazzale del convento dei Cappuccini, dove la giovane non incontrò mai il proprio padre spirituale con cui aveva appuntamento.

Giacomo Garaffoni è un attore, drammaturgo e regista cesenate, che ha avuto accesso agli atti del caso Golinucci, e che per tre anni li ha studiati allo scopo di mettere in scena "Voglio soltanto le ossa", la propria prima regia dello spettacolo prodotto da Ert e andato in scena nel cartellone del Bonci dal 25 al 27 novembre 2022. "Lo scopo era quello – spiega Garaffoni -, non certo di risolvere il caso, ma di restituire la storia di Cristina e di raccontare il rapporto tra assenza e memoria e i riflessi che una perdita ha sulla comunità, perché una morte cambia il corso di tante vite". Ma, quando si entra in una vicenda con tanti punti oscuri non si può certo considerare chiusa una tragedia per averne fatto una piéce. "A suo tempo- prosegue Garaffoni - ho condotto interviste in forma privata, raccolto confidenze, dichiarazioni inquietanti, che mi hanno portato a credere, come tanti, che la scomparsa di Cristina sia infarcita di bugie, un muro di omertà, mancanza di collaborazione di chi sa. Cristina era una ragazza di animo buono, che frequentava ambienti che forse qualche pecora nera l’avevano al loro interno". "Ci sono persone – aggiunge – che non sono mai state sentite dagli inquirenti; segnalazioni non approfondite e che tuttora continuano. Certo la direzione non è univoca, ma non vanno trascurate e fanno capire che quel che si sa di Cristina e delle sue poche frequentazioni non è abbastanza". "Oggi la cronaca ci insegna – continua Garaffoni - che le donne muoiono per un ultimo chiarimento richiesto da uomini malati di possesso, violenti. Nella vita di una donna ci può spesso essere un mostro e per queste martiri dobbiamo esigere giustizia".