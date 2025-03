’L’esser madre’ al Montefiore

Domani alle 17 al centro commerciale Montefiore (rimarrà in visione per tutto il mese di marzo) si inaugura l’esposizione creativa ’L’esser madre’ a cura di Claudia Meraviglia, designer-fotografa cesenate che si occupa da anni di arte grafica-figurativa. Il concetto dell’esser madre visto è qui visto da ogni sfumatura, da ogni ombra e luce. "Ho rappresentato – spiega – 10 sensazioni, realtà e situazioni che abbracciano la maternità. Ho fatto parlare direttamente le mie opere, in prima persona, perché siano impattanti ed emotive. Dalla bambina adottata, che racconta la sua doppia nascita, la doppia riparazione di due dolori. Si passa a Teresa Noce, partigiana e politica italiana che ha ottenuto la legge per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici italiane. A Medea, la figura femminile e materna più tormentata della storia. Le non madri, le donne che non hanno partorito ma che sono genitrici".