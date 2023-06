L’estate di Gambettola tra peripezie e teatro

di Vincenzo D’Altri

L’estate 2023 di Gambettola nelle piazze, nei parchi e nei giardini con teatro, concerti, burattini, buona cucina, e per la prima volta un film di Federico Fellini ("Otto e 12"), sarà proiettato nella casa dove il grande regista da bambino ha trascorso parte della sua infanzia. La rassegna "Il Bosco Ritrovato" a partire dal mercoledì 7 giugno caratterizzerà l’estate gambettolese e si spingerà fino al mese di ottobre. Sarà un’estate itinerante per tornare ad incontrarsi nelle piazze, nei parchi, nei giardini, nei luoghi della cultura. La rassegna, realizzata dalla amministrazione comunale – assessorato alla cultura, con la collaborazione delle associazioni gambettolesi, ha in calendario più di 50 appuntamenti culturali e ricreativi. "Torniamo a rivivere gli spazi di Gambettola grazie alla cultura - spiegano l’assessora alla cultura Serena Zavalloni e la sindaca Letizia Bisacchi - Ringraziamo le associazioni che anche quest’anno hanno aderito con tanta partecipazione a questa chiamata per la cultura, permettendoci di realizzare un programma di iniziative di qualità. Il calendario è ricco e variegato e rappresenta tutte le dimensioni artistiche della nostra comunità: dal cinema, al teatro in piazza, alla musica jazz, concerti, burattini e l’omaggio a Federico Fellini, fino alle Notti del Bosco con l’apertura serale dei negozi del centro e con la bella novità del Cinema che finalmente trova casa a Casa Fellini".

Dedicate al cinema e a Federico Fellini tornano le "Peripezie Felliniane" proposte da Natura Magica: escursioni narrate sulle tracce di Federico bambino a Gambettola, a cura della guida Roberto Forlivesi e del narratore Sergio Diotti. Le escursioni si terranno martedì 11 luglio, martedì 8 agosto e martedì 12 settembre dalle 20 alle 23. Il Gruppo Culturale Prospettive propone, giovedì 6 luglio in Piazza Pertini, la proiezione di un film-documentario dal titolo "Banglavenice", del regista Emanuele Confortin; sarà presente l’autore, che torna a Gambettola, sempre reduce da un’altra premiazione al Trento Film Festival. La stessa associazione Prospettive presenta domenica 23 luglio al giardinetto dello Straccivendolo l’appuntamento con "Dottorinstrada", serata di premiazione dei neolaureati gambettolesi.

Il Teatro del Drago porta nelle piazze tre spettacoli della rassegna "Burattini & Figure": giovedì 13 luglio in piazza Moro; a seguire giovedì 27 luglio in Piazza Togliatti, conclusione giovedì 10 agosto al Centro Sociale "A. Ravaldini". "Nonsoloruggine", associazione dei commercianti, proporrà, tutti i mercoledì sera del mese di luglio, nelle strade e piazze del centro di Gambettola, le "Notti del Bosco", appuntamenti teatrali e musicali, che si terranno in luoghi diversi, particolarmente suggestivi e che accompagneranno l’apertura straordinaria serale dei negozi e delle attività commerciali. Mercoledì 5 luglio con teatro e arte di strada; mercoledì 12 luglio con la serata Disco & Shopping in collaborazione con Coop Idea per Remember Otto Club; mercoledì 19 luglio con Aperibosco; mercoledì 26 luglio finale con Quattro Zampe e Relax in collaborazione con Coop Idea. Inoltre nella serata di giovedì 20 luglio, torna la cena in centro "A tavola con Federico", un suggestivo appuntamento gastronomico dal sapore felliniano, con atmosfere oniriche e musica dal vivo con il gruppo "Camilla e i bomboloni alla crema".