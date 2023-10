L’estate non vuole finire. I bagnini: "Finché c’è il sole restiamo aperti"

L’estate 2023 sarà ricordata per il difficile inizio caratterizzato dal maltempo, ma anche per un finale di stagione che abbondantemente sconfina nell’autunno. Le calde e soleggiate giornate stanno infatti regalando piacevoli momenti che invitano tutti ad andare al mare, a dispetto di quella che una settimana fa, è stata una domenica caratterizzata da piogge e abbassamenti repentini delle temperature, che sembrava aver segnato definitivamente la fine del bel tempo. Così anche nella giornata di ieri c’è chi ne ha approfittato per trascorrere una giornata al mare e oggi addirittura sono attese file nei pochi stabilimenti balneari ancora aperti. Non solo, gli alberghi aperti tutto l’anno e i titolari degli hotel che hanno creduto in queste previsioni meteo eccezionali, faticano a trovare personale e in molti casi hanno dovuto chiamare amici e parenti per farsi dare una mano a garantire i servizi e accogliere al meglio i tanti vacanzieri, che hanno deciso di fare una piccola vacanza al mare all’inizio dell’autunno. Fa talmente caldo che, oltre alle passeggiate in riva e alle ultime tintarelle, c’è persino chi fa il bagno in un mare Adriatico le cui acque sono particolarmente pulite e limpide, anche in virtù dell’assenza di precipitazioni. Ci sono persone che come Andrea e la moglie Nicoletta, hanno deciso di lasciare la casa a Bologna per trascorrere qualche giorno a Cesenatico, ma ci sono anche tanti giovani e famiglie dell’entroterra che hanno aspettato il fine settimana per frequentare i locali sul lungomare o gustare pranzi e cene di pesce all’aperto. Accade così che gli appassionati di sport, escursioni e ciclismo, ieri mattina si sono ritrovati con le auto incolonnate provenienti da Cesena in direzione Cesenatico, proprio come se fosse un sabato estivo e non una giornata autunnale. Sono molte le attività economiche ancora aperte al mare, tuttavia c’è chi lamenta il fatto di vedere aziende chiuse, le luci spente e la mancanza di adeguati servizi di collegamento, perchè i trasporti pubblici hanno cambiato orario ed in alcune linee sono stati sospesi. Il mese di settembre si è concluso con una splendida giornata di sole e tanti turisti in più rispetto allo scorso anno. Il mese di ottobre oggi si apre con un’altra bella giornata e temperature molto al di sopra della media stagionale, tant’è che sono in tanti ad aver prenotato nei circa trenta stabilimenti balneari aperti fra Cesenatico, Gatteo e San Mauro Mare, che oggi sono ancora aperti ma la maggior parte dei quali da domani chiuderà definitivamente i battenti.

Ci sono però anche gli "irriducibili", come Jean Paul Giunchi, titolare dello storico Bagno 2000 di Valverde: "Io non chiudo e sono fiero di mantenere accesa la luce del mio stabilimento balneare anche in autunno. I clienti lo apprezzano molto e anche questo fine settimana ho aperto una ventina di ombrelloni e noleggiato parecchi lettini. Io e mia madre Marisa non molliamo mai, siamo innamorati del nostro lavoro e non abbassiamo la serranda anche in ricordo di mio padre Alvaro venuto a mancare quasi quattro anni fa".

Nel centro di Cesenatico molti bagnini hanno scelto di rimanere aperti sino ad oggi, tra cui Fulvio Sanulli del Bagno Sport, che però non esclude di tenere aperta la struttura anche il prossimo fine settimana: "E’ stata un’estate infinita, facciamo la festa di chiusura assieme ai ragazzi dello staff, ma si sta in spiaggia sino all’ultimo. Il sole ci dice che è ancora estate".

Giacomo Mascellani