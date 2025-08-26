L’estate sul palco con 40 concerti per i Margò 80

Continua l’estate costellata di successi dei Margo’ ‘80, una delle band di riferimento del territorio cesenate per la musica da ballo moderna, che compiono quest’anno 23 anni di attività. L’ultimo tutto esaurito all’arena Rubicone accanto alla foce dello storico fiume a Gatteo Mare. Per l’estate 2025 hanno rinnovato il repertorio che affianca ai grandi successi italiani e stranieri degli anni ‘80, anche le migliori hit della dance anni ‘90, passando per nuovi generi mai esplorati dalla band come il reggae fino ai giorni nostri. Lo spettacolo, di circa due ore e mezza, prevede inoltre nuovi costumi e scenografie che si ispirano all’arte circense, offrendo un gioco di luci e forme nel contesto di un palcoscenico totalmente unico nel suo genere. I Margo’80 sono Marco Romagnoli (voce), Simone Bucella (chitarra), Diego Sangiorgi (basso), Marco "Lupin" Cecchi (tastiere) e Nicola Fortunati (batteria). I Margo’ ‘80 sono su internet con il loro sito www.margo80.it e naturalmente sui social network quali Facebook, Youtube e Instagram. Dice Simone Bucella portavoce del gruppo: "L’estate sta andando molto bene fatta di circa 40 serate spettacolo fino alla fine di settembre. Notiamo che la gente partecipa, ha voglia di divertirsi e se non c’è la pista da ballo, si scatena sui prati, sull’asfalto e canta con noi i grandi successi della loro e nostra vita, mai dimenticati. Questo è un segno positivo non solo per noi ma per tutte le orchestre, i gruppi e il nostro settore".

e.p.