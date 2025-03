L’eterno confronto con lo scorrere del tempo. Il tentativo dell’uomo e l’inevitabile sconfitta

Filo conduttore dell’intero spettacolo è l’inevitabile scorrere del tempo, con cui si confrontano i personaggi di Casanova e della Marchesa. Il protagonista si trova a rivivere il proprio passato tramite un mesmerista, pseudoscienziato ipnotizzatore che risveglia in Casanova un senso di appartenenza ad un passato irraggiungibile. La Marchesa tenta invece di arrestare lo scorrere del tempo per vivere un eterno presente, sprecando i suoi ultimi anni chiusa in casa al buio.

Anche al giorno d’oggi molti desiderano raggiungere l’immortalità e, certi che la scienza costituisca il metodo migliore, si affidano alla chirurgia estetica convinti di vincere il tempo modificando i propri connotati, sull’onda del continuo confronto imposto dai social. Dallo spettacolo emerge anche una riflessione sul postumanesimo, corrente che prevede la trasformazione dell’uomo in un essere ibrido fra l’umano e il non umano attraverso le biotecnologie.

La Marchesa e Casanova, nel dialogo finale, discutono infatti dell’ipotesi di sostituire con organi altrui quelli del proprio corpo, nel tentativo di rendersi eterni in uno scenario da incubo. Il conflitto fra tempo e uomo si risolve quindi in un’inequivocabile vittoria del primo nonostante i disperati tentativi del secondo. L’uomo in quanto uomo rimarrà dunque sempre sotto il giogo della forza temporale.