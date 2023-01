L’etica del fine vita nell’incontro pubblico con Marina Mengarelli

La dottoressa Marina Mengarelli tiene una conferenza pubblica stasera sul tema "Il vivere e il morire, la dignità e i diritti". L’appuntamento è alle 20.45 nel salone del Circolo Arci di Borella, per l’ultimo incontro della rassegna 2023 sul tema della salute. Con la Mengarelli, sociologa e membro del consiglio dell’Associazione Luca Coscioni, si avrà l’occasione di approfondire l’argomento del fine vita, con l’obiettivo di fornire elementi di conoscenza sugli aspetti relativi a questo tema complesso e delicato. Le sfide etiche e gli aspetti giuridici dinanzi al morire, riguardano molti aspetti diversificati ed eterogenei fra loro. Sono tutte questioni accomunate comunque dal fatto di presupporre una riflessione sul valore della vita umana, che nel dibattito attuale ruota intorno alla vita umana, considerata come un bene primario che la società e gli individui devono difendere e tutelare con un’attenzione prioritaria. È una questione delicata che fa discutere e divide il pensiero di molte donne e uomini, perchè ci sono casi come la malattia cronica fortemente invalidante, lo stadio terminale o lo stato vegetativo persistente, in cui la vita può arrivare a essere ritenuta da qualcuno "indegna di essere vissuta", tanto da volervi porre fine. Oggi l’evoluzione scientifica e tecnologica aumenta le possibilità di sopravvivenza, rendendo possibili condizioni di esistenza nuove, ma vissute drammaticamente. C’è un dibattito riguardo ad una piattaforma legislativa, che regoli in modo chiaro tale ambito del morire, nato proprio sulla base di tali scontri in ambito giuridico e di decisione del caso concreto. Attualmente in Italia l’eutanasia costituisce reato e rientra nelle ipotesi previste e punite dall’articolo 579 (omicidio del consenziente), o dall’articolo 580 (istigazione o aiuto al suicidio), del Codice Penale.

g.m.