CronacaLetizia D’Amato nei top manager di Forbes Italia
16 ott 2025
ANNAMARIA SENNI
Cronaca
Letizia D’Amato nei top manager di Forbes Italia

La savignanese Letizia D’Amato ha ottenuto un prestigioso riconoscimento per la sua attività nel campo della comunicazione: la rivista economica Forbes Italia ha inserito il suo nome nella lista dei 100 Top Manager italiani di successo.

Tra i fondatori di DigithON, la più grande maratona digitale del Paese, D’Amato ne è Presidente dal 2019. In dieci anni di attività, DigithON ha offerto a circa 1.000 startup un accesso diretto al mercato e un collegamento concreto con investitori, contribuendo alla crescita di una rete di oltre 3.000 aziende innovative, molte delle quali oggi generano fatturato e hanno raccolto finanziamenti per centinaia di migliaia di euro. Oggi DigithON evolve in Fondazione, con l’obiettivo di rendere ancora più strutturato e solido il percorso intrapreso.

Alla guida della Letizia D’Amato Srl, in 25 anni di attività ha gestito ufficio stampa, relazioni istituzionali e rapporti con i media per numerose realtà, operanti in ambiti diversi: istituzionale, sociale, digitale, culturale, eventi e spettacolo.

Attualmente cura le relazioni istituzionali e la comunicazione di AssoConcerti, l’associazione di categoria che rappresenta i principali produttori di spettacoli e concerti di musica dal vivo in Italia. La sua società, Letizia D’Amato S.r.l., ha seguito e segue numerosi artisti di rilievo, tra Gigi D’Alessio, Gino Paoli, Fiorella Mannoia, Cristiano De André, Franco Califano, e molti altri. Ha preso parte al Festival di Sanremo in quasi tutte le edizioni dal 2001 ad oggi, curando la comunicazione per diversi artisti in gara e ospiti. Dal 2012 al 2022 è stata consulente per la comunicazione del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma. Per la Rai, ha gestito l’ufficio stampa di numerosi progetti e programmi tv, tra cui Rai Radio2, Rai3, e trasmissioni di punta come “Domenica In” e “Storie Italiane” su Rai1.

