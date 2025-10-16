Letizia D’Amato nei top manager di Forbes Italia

La savignanese Letizia D’Amato ha ottenuto un prestigioso riconoscimento per la sua attività nel campo della comunicazione: la rivista economica Forbes Italia ha inserito il suo nome nella lista dei 100 Top Manager italiani di successo.

Tra i fondatori di DigithON, la più grande maratona digitale del Paese, D’Amato ne è Presidente dal 2019. In dieci anni di attività, DigithON ha offerto a circa 1.000 startup un accesso diretto al mercato e un collegamento concreto con investitori, contribuendo alla crescita di una rete di oltre 3.000 aziende innovative, molte delle quali oggi generano fatturato e hanno raccolto finanziamenti per centinaia di migliaia di euro. Oggi DigithON evolve in Fondazione, con l’obiettivo di rendere ancora più strutturato e solido il percorso intrapreso.

Alla guida della Letizia D’Amato Srl, in 25 anni di attività ha gestito ufficio stampa, relazioni istituzionali e rapporti con i media per numerose realtà, operanti in ambiti diversi: istituzionale, sociale, digitale, culturale, eventi e spettacolo.

Attualmente cura le relazioni istituzionali e la comunicazione di AssoConcerti, l’associazione di categoria che rappresenta i principali produttori di spettacoli e concerti di musica dal vivo in Italia. La sua società, Letizia D’Amato S.r.l., ha seguito e segue numerosi artisti di rilievo, tra Gigi D’Alessio, Gino Paoli, Fiorella Mannoia, Cristiano De André, Franco Califano, e molti altri. Ha preso parte al Festival di Sanremo in quasi tutte le edizioni dal 2001 ad oggi, curando la comunicazione per diversi artisti in gara e ospiti. Dal 2012 al 2022 è stata consulente per la comunicazione del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma. Per la Rai, ha gestito l’ufficio stampa di numerosi progetti e programmi tv, tra cui Rai Radio2, Rai3, e trasmissioni di punta come “Domenica In” e “Storie Italiane” su Rai1.