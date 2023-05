Lettera dagli scolari fiorentini: "Vi siamo vicini"

"Cari abitanti dell’Emilia Romagna, ci dispiace molto per la tragedia, speriamo che si possa risolvere presto e che vada via tutto il fango. Sarà dura vivere lì, speriamo che stiate tutti bene e che si possa tornare a vivere in pace e armonia. Vorremo potere fare qualcosa ma sappiamo che qualcuno è venuto ad aiutarvi, quindi ringraziamo queste persone che sono state molto gentili. Vi auguriamo che tutto finisca presto e torni alla normalità. Un forte abbraccio dalla classe 2° C".

Il filo della solidarietà si snoda anche tra i più piccoli. Questa è la lettera (nella foto) che i bambini e le bambine della scuola primaria ‘Niccolini’ di Firenze hanno fatto avere, qualche giorno dopo l’alluvione che ha colpito Cesena, ai loro coetanei della 2° A della elementare ‘Il Gelso’ a Ponte Pietra. è stata una mamma di una nostra alunna, la cui amica è una maestra toscana. I bambini sono rimasti molto stupiti e contenti da questo gesto, che dà a tutti noi una forza in più. E hanno risposto loro davvero volentieri, esprimendo concetti bellissimi. Organizzeremo presto un incontro online tra le due classi così potranno incontrarsi", racconta la maestra cesenate Simonetta Turci.

Anche gli allievi della 2° A di Ponte Pietra hanno toccato con mano l’emergenza: alcuni si sono messi in salvo con le proprie famiglie raggiungendo i piani alti, mentre altri hanno avuto le cantine allagate. Per fortuna la loro scuola (afferente al Quarto Circolo Didattico), situata in via Mantova, non è stata raggiunta dall’esondazione del Pisciatello, che scorre lì accanto. La replica inviata ai coetanei fiorentini non poteva essere più eloquente. "La vostra lettera, giunta dalla bella Firenze, si sente che è stata scritta col cuore. A noi ha fatto tanto piacere sapere che ci pensate e vi preoccupate per noi".

Francesca Siroli