Lettere, pensieri e ricordi per Marco Pantani

In una giornata grigia e piovosa, i tifosi di Marco Pantani si sono ritrovati per testimoniare il loro amore nei confronti del campione morto il 14 febbraio 2004 a soli 34 anni. La ricorrenza è caduta ancora una volta in un giorno feriale e questo ha penalizzato soprattutto l’affluenza dei tifosi che ogni anno provenivano dalla Lombardia, dal Piemonte, Veneto, da Roma e dalle Marche, anche a causa del maltempo. A ventuno anni da quel tragico giorno di San Valentino, ci sono tuttavia dei tifosi irriducibili che vogliono ad ogni costo tornare a stringersi e vivere questa giornata attorno alla famiglia del campione. Tanti sono uomini e donne maturi, che da giovani sono letteralmente impazziti di gioia per le vittorie del "Pirata" negli anni Novanta e lo hanno sempre sostenuto anche nei giorni bui delle infamanti accuse che lo hanno portato alla prematura e ingiusta fine, dalla clamorosa sospensione dal Giro d’Italia del 5 giugno 1999 a Madonna di Campiglio, sino al decesso nel residence Le Rose di Rimini il 14 febbraio 2004. Ma ci sono anche tanti giovani. I luoghi che ricordano Marco sono lo Spazio Pantani, il museo multimediale gestito dai genitori del campione nell’area della stazione ferroviaria di Cesenatico dove un tempo c’era il magazzino merci, la tomba mausoleo nel cimitero di Cesenatico centro, la statua eretta in piazza Marconi che raffigura il campione mentre scala una montagna, la vicina piadineria appartenuta a mamma Tonina in viale Torino e l’ultima casa di Marco in via Fiorentina nel quartiere di Sala, dove tuttora abitano i genitori ed alcuni familiari.

Ha quasi dell’incredibile quante persone siano molto legate al "Pirata", le quali testimoniano il loro attaccamento al campione in tutte le corse e in ogni occasione. Sono persone che chiedono giustizia per quel clamoroso raggiro di Madonna di Campiglio, perpetrato da una organizzazione criminale legata alle scommesse clandestine, che è riuscita a scambiare le provette dei prelievi per il test antidoping. Dicevamo dell’affluenza ridotta per la concomitanza con il girono feriale e la pioggia, tuttavia c’è ancora chi porta a Marco una lettera, un biglietto con un pensiero e dei fiori. Ivano Pissinis originario di Biella ma ora residente a Montiano con la compagna Valentina Zoffoli di Cesena, è tra i fedelissimi: "Siamo tifosi di Marco e tra i ricordi più belli c’è la vittoria ad Oropa nel ’99, andiamo alle tappe del Giro e del Tour perchè il Pirata per noi c’è sempre". Il modenese Lele Dignatici sta preparando un grande evento in Emilia: "Il 4 agosto celebreremo il 40esimo dalla prima gara vinta da marco nel 1985 a Montefiorno, seguo sempre Marco e sarà una grande festa". Andrea Bianchi era invece uno dei vicini del campione: "Abitavamo a due passi ed io da ragazzino l’ho sempre seguito, ci trovavamo al chiosco della Tonina e ho Marco sempre nel cuore".

Giacomo Mascellani