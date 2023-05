Letture all’aperto per i bambini dell’asilo

Da domani a venerdì, nell’ambito del progetto educativo e pedagogico ’Nati per leggere’, torneranno in città le letture all’aperto dedicate alla promozione della lettura ad alta voce rivolta ai bambini dalla nascita fino ai sei anni. Si tratta di un’iniziativa nata dalla collaborazione tra Comune di Cesena, Azienda della Romagna-Pediatria di Comunità Cesena, Centro di Documentazione Educativa “G. Zavalloni”, Coordinamento Pedagogico comunale, Biblioteca Malatestiana, Centro per le Famiglie e Nati per leggere. In linea con il progetto di educazione all’aperto, che caratterizza da anni i servizi comunali fino ai sei anni, i nidi e le scuole dell’infanzia hanno individuato più luoghi, dove poter leggere alcuni libri tratti dalla bibliografia di “Nati per Leggere”. Le storie saranno narrate da insegnanti, genitori, nonni e volontari.

Si comincerà domani ai Giardini di Serravalle dalle 10 alle 11, con la scuola dell’infanzia “Mulini”. A seguire, appuntamento a: Giardini Pubblici, dalle 10 alle 10,40, con il Nido Carducci; Parco Iqbal Masih, via Nello Casali, dalle 10 alle 11 con la scuola d’infanzia Vigne centro; Giardinetto, via Giardino di San Mauro,160, dalle ore 10,15 alle 11, con la scuola dell’infanzia San Mauro. La programmazione i è reperibile sul sito del Comune di Cesena.