Letture di Natale ad alta voce e merenda per bimbi

Oggi a Gatteo avrà luogo ’Natale insieme… alla Ceccarelli’. La Biblioteca di Gatteo festeggerà il Natale per tutta la giornata: al mattino, alle 10.30, sono in programma le letture ad alta voce a tema natalizio a cura dei lettori volontari della Ceccarelli, consigliate a bambini dai 3 anni. Nel pomeriggio alle 16 "Le storie di zia Natalina" di Alessia Canducci. A seguire merenda per tutti. Ingresso gratuito. Info: Iat tel. 0547-86083 www.visitgatteomare.it, Urp tel. 0541-935521 www.comune.gatteo.fc.it ; Biblioteca Giuseppe Ceccarelli tel. 0541-932377.