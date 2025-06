Letture in piazzetta

Anche la Libreria Albizzi che offre libri e non solo, inaugurata da due mesi, ha elaborato un proprio programma in occasione della Fiera di San Giovanni. Nel salottino a cielo aperto in piazza Albizzi, nelle quattro precedenti serate della Fiera, si sono succedute letture di autori con immagini, videoproiezioni e musiche a tema. Stasera, serata di San Giovanni, sono di scena le lettere, ossia la corrispondenza lasciata ai posteri da personaggi centrali della letteratura mondiale. Ammannite da voci professionali che hanno in comune l’amore per la letteratura, diventerà suono ed emozione la corrispondenza di Aleramo - Campana, Van Gogh, Celan - Bachmann, Dickinson, Celan - Sachs, Frida Kahlo, Dylan Thomas, Cristina Campo, Goliarda Sapienza. La serata inizia alle ore 21.30, ed è aperta a tutti.