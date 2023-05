Letture pomeridiane per bimbi e genitori aperte a tutti

Domani dalle 16.15 alle 18.30 a Savignano presso il ’Centro per le famiglie’ in via Roma e giovedì 18 presso il nido d’infanzia Coccinella in via Barbaro, si terranno gli ultimi due appuntamenti con ’Tante storie per crescere’, proposte per genitori e bambini da 0 a 6 anni a cura di Alessia Canducci, organizzati da ’Società dolce’ e dall’Unione dei Comuni Rubicone e Mare. I pomeriggi proposti vogliono essere un’occasione di incontro tra genitori, bambini e libri per sperimentare il piacere della lettura condivisa in famiglia. Partecipazione gratuita e aperta a tutti previa prenotazione a [email protected]